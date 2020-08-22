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22.08.2020 - 14:10 |

Son dakika... YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Aygün YKS yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içi açıklanacağını duyurdu.

Son dakika... YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerinin devam ettiğini ve yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını bildirdi. 

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika... YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM Başkanı duyurdu

İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.
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