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22.02.2021 - 12:51 | | AA

Son dakika... YÖK raporu yayımladı! İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

Gelen son dakika haberine göre; 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020' verileri Yükseköğretim Kurulunca yayımlandı. Çarpıcı verilerin yer aldığı raporun ayrıntıları haberimizde...

Son dakika... YÖK raporu yayımladı! İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020'ye göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu.

Yükseköğretim Kurulunun Twitter adresinden, üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"de yer alan değerlendirme kriterlerine göre en başarılı üniversitelere ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri ve buna bağlı çıktılarının incelendiği "eğitim ve öğretim" kategorisinde toplamda 11 gösterge bulunuyor.

Bu kapsamda, 2019'da 146 üniversiteden 8 bin 275 kişi doktora programlarından mezun oldu. Bu yılda 506 mezun veren Gazi Üniversitesi, doktora programlarından mezun sayısı en yüksek üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi 478 mezun ile ikinci, Hacettepe 465 mezun ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 407 mezun ile dördüncü Ege Üniversitesi 299 mezun ile beşinci sırada yer aldı.

Son dakika... YÖK raporu yayımladı İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...


168 ÜNİVERSİTEDE 3 BİN 930 ETKİNLİK DÜZENLENDİ

"Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi" istatistiklerine bakıldığında ise 168 üniversitenin 3 bin 930 etkinlik düzenlediği görüldü.

Uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu üniversitelerin başında 397 etkinlik ile Hacettepe yer aldı. İstanbul Üniversitesi 321 etkinlik ile ikinci, Anadolu Üniversitesi 217 etkinlik ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 163 etkinlik ile dördüncü, Ege Üniversitesi 146 etkinlik ile beşinci sıraya yerleşti.

Son dakika... YÖK raporu yayımladı İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

EGE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT ETKİNLİKLERİNDE İLK SIRADA

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projesine 2019'da 100 üniversiteden 24 bin 13 öğrenci katıldı. Bu projelere katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sırasıyla, 1880 öğrenci ile Ege Üniversitesi, 1863 öğrenci ile Çukurova Üniversitesi, 1684 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi, 1679 öğrenci ile ODTÜ, 1651 öğrenci ile Yıldız Teknik Üniversitesi oldu.

Son dakika... YÖK raporu yayımladı İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNDE

Öğrencilerin sosyal ve endüstriyel proje sayısı 2019'da artış gösterdi. 168 üniversitede 8 bin 465 sosyal sorumluluk projesi, 124 üniversitede 5 bin 468 endüstriyel proje gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk alanında 475 proje üreten Atatürk Üniversitesi ilk sıraya yerleşti. Sakarya Üniversitesi 456 sosyal sorumluluk projesi ile ikinci, Selçuk Üniversitesi 382 sosyal sorumluluk projesi ile üçüncü, Pamukkale Üniversitesi 346 sosyal sorumluluk projesi ile dördüncü, Gaziantep Üniversitesi 322 sosyal sorumluluk projesi ile beşinci sırada yer aldı.

Son dakika... YÖK raporu yayımladı İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

Öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel proje sayısı en yüksek üniversite, 636 projesinin yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi oldu. ODTÜ 562 proje ile ikinci, İTÜ 488 projesi ile üçüncü, Atatürk Üniversitesi 300 proje ile dördüncü, Süleyman Demirel Üniversitesi 248 proje ile beşinci sırayı aldı.

Son dakika... YÖK raporu yayımladı İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

EN ÇOK KİTABA SAHİP İLK 5 ÜNİVERSİTE

YÖK'ün raporunda, öğrenci başına düşen basılı kitap ve e-yayın sayısı bilgilerine de yer verildi. Buna göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 sayısı ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu. İzmir Bakırçay Üniversitesi öğrenci başına 50,01 kitap ile ikinci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrenci başına 43,64 kitap ile üçüncü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrenci başına 41,91 kitap ile dördüncü, Galatasaray Üniversitesi öğrenci başına 34,89 kitap ile beşinci sıraya yerleşti.

Son dakika... YÖK raporu yayımladı İşte en başarılı üniversitelere ilişkin veriler...

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