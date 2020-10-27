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27.10.2020 - 11:44 | | AA

Son dakika... Yunanistan sınırında operasyon! Yakalandılar

Gelen son dakika haberine gçre; Yurtdışına yasadığı yollarla çıkmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi Yunanistan sınırında yakalandı.

Son dakika... Yunanistan sınırında operasyon! Yakalandılar

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, kaçak çıkışların yanı sıra yasa dışı geçişleri de engelliyor.

Hudut birlikleri, faaliyetleri kapsamında, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

İstanbul'da 1 ton çürümüş balık bulunduTuzla İçmeler Mahallesi’nde Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan baskın ile satılmak için depolanan ancak unutularak çürümeye terk edilen yaklaşık bir ton ağırlığında çürümüş balık ele geçirildi.
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