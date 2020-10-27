27.10.2020 - 11:44 | | AA
Son dakika... Yunanistan sınırında operasyon! Yakalandılar
Gelen son dakika haberine gçre; Yurtdışına yasadığı yollarla çıkmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi Yunanistan sınırında yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, kaçak çıkışların yanı sıra yasa dışı geçişleri de engelliyor.
Hudut birlikleri, faaliyetleri kapsamında, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile 1 PKK'lı teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.