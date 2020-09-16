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16.09.2020 - 11:41 | | DHA

Son dakika... Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, 'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak' dedi.

Son dakika... Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladı

Bakan Selçuk açıklamasında, 'İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak' ifadelerine yer verdi.

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