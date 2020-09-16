Son dakika... Yüz yüze eğitim başlıyor! Bakan Selçuk ayrıntıları açıkladı

Bakan Selçuk açıklamasında, 'İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak' ifadelerine yer verdi.