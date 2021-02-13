MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Yüz yüze eğitime kar engeli
ABONE OL
13.02.2021 - 22:04 | | DHA

Son dakika! Yüz yüze eğitime kar engeli

Son dakika haberine göre, Zonguldak'ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.

Son dakika! Yüz yüze eğitime kar engeli

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika kar haberleri: Uyarı üstüne uyarı geldi! Kar için saat verdiler
Bakan Koca o görüntüleri paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz varSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ateş çemberinde' deprem! 5.2 ile sarsıldı

'Ateş çemberinde' deprem! 5.2 ile sarsıldı

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika! Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum...

Son dakika! Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet