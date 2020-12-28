Son dakika! Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Ertelendi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz." dedi.