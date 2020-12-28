28.12.2020 - 18:59 |
Son dakika! Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Ertelendi
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası milyonlarca öğrencinin beklediği yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz." dedi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 28 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.