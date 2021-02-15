15.02.2021 - 09:33 |
Son Depremler 15 Şubat AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntülemeniz mümkün. Ayrıca deprem haritasına bakarak depremin harita üzerinde meydana geldiği bölgeyi görüntüleyebiliyorsunuz. İşte 15 Şubat son depremler listesi.
Son depremler listesi 15 Şubat 2021. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi ve deprem haritasına bakarak meydana gelen depremleri anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.
SON DEPREMLER 15 ŞUBAT 2021
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