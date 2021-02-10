Son depremler: AFAD - Kandilli 10 Şubat | Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Deprem listesine göre depremin hangi bölgede, kaç şiddetinde meydana geldiğini öğrenmek mümkün. İşte son depremler listesi.

10 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

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