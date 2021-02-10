10.02.2021 - 07:40 |
Son depremler: AFAD - Kandilli 10 Şubat | Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre depremin nerede, kaç şiddetinde meydana geldiğini sorgulamanız mümkün. Peki, bugün deprem oldu mu? 10 Şubat son depremler listesi.
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Deprem listesine göre depremin hangi bölgede, kaç şiddetinde meydana geldiğini öğrenmek mümkün. İşte son depremler listesi.
10 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
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Prof. Dr. Özlü: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyorSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek, "Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi.