Son depremler | AFAD - Kandilli 18 Kasım bugüne ait son depremler konumu, şiddeti...

Bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Son dakika haberleri arasında yer alan deprem haberleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son zamanlarda meydana gelen büyük şiddetli depremler, vatandaşları en ufak sarsıntıda arayışa geçiriyor.

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