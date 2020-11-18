18.11.2020 - 22:21 |
Son depremler | AFAD - Kandilli 18 Kasım bugüne ait son depremler konumu, şiddeti...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem bilgileri paylaşılmaya devam ediyor. Bugün meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar içn haberimizin içeriğinde son deprem bilgileri yer alıyor. AFAD tarafından depremin konusu ve şiddeti merakla araştırılıyor. İşte 18 KAsım son depremler listesi...
Bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Son dakika haberleri arasında yer alan deprem haberleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son zamanlarda meydana gelen büyük şiddetli depremler, vatandaşları en ufak sarsıntıda arayışa geçiriyor.
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