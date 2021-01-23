23.01.2021 - 09:16 |
Son depremler: AFAD - Kandilli deprem haritası | Deprem mi oldu 23 Ocak 2021?
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son dakika depremleri listelemeye devam ediyor. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığına bakmak isteyen vatandaşlar deprem haritasına ya da son depremler listesine bakarak nerede deprem meydana geldiğini öğrenebiliyorlar. Peki, 23 Ocak 2021 bugün deprem oldu mu?
Son depremler... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini listelemeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde bugün deprem meydana geldi mi? En son nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem haritasına göre deprem olan bölgeyi harita üzerinde görmeniz mümkün. İşte 23 Ocak son depremler listesi.
DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
23 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.