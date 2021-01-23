Son depremler: AFAD - Kandilli deprem haritası | Deprem mi oldu 23 Ocak 2021?

Son depremler... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini listelemeye devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde bugün deprem meydana geldi mi? En son nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem haritasına göre deprem olan bölgeyi harita üzerinde görmeniz mümkün. İşte 23 Ocak son depremler listesi.

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23 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ