20.01.2021 - 07:28 |
Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri
Son depremler araması zaman zaman yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bugün veya en son meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için AFAD'ın paylaştığı son depremler listesini haberimize ekledik. Depremin konumu, saati, tarihi, şiddetinin yer aldığı liste oldukça yararlı oluyor. İşte 20 Ocak 2020 Çarşamba gününe ait son depremler listesi...
Son dakika deprem haberlerini haberimize sıraladık. Yurdumuzda veya dünyada meydana gelen küçük, büyük şiddetli tüm depremlerin detaylarını bir araya getirdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler haberimizde...
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