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20.01.2021 - 07:28 |

Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

Son depremler araması zaman zaman yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bugün veya en son meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için AFAD'ın paylaştığı son depremler listesini haberimize ekledik. Depremin konumu, saati, tarihi, şiddetinin yer aldığı liste oldukça yararlı oluyor. İşte 20 Ocak 2020 Çarşamba gününe ait son depremler listesi...

Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberlerini haberimize sıraladık. Yurdumuzda veya dünyada meydana gelen küçük, büyük şiddetli tüm depremlerin detaylarını bir araya getirdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler haberimizde...

SON DEPREMLER

Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

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Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.
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Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

Son depremler: AFAD - Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2021 son dakika deprem haberleri

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