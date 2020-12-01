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01.12.2020 - 20:10 |

Son depremler AFAD listesi: Türkiye ve dünyada en son nerede deprem oldu? (1 Aralık 2020)

AFAD'a ait son depremler listesi araştırılmaya başladı. Zaman zaman yoğun ilgiyle karşılaşan son depremler araması Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremleri içeriyor. Anlık olarak sarsıntılara şahit olanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine akın ediyor. Peki en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler AFAD listesi: Türkiye ve dünyada en son nerede deprem oldu? (1 Aralık 2020)

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

SON DEPREMLER

Son depremler AFAD listesi: Türkiye ve dünyada en son nerede deprem oldu (1 Aralık 2020)

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