Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? 1 Ocak 2021 AFAD - Kandilli deprem sorgulama

Son depremler listesi araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar deprem listesinde meydana gelen depremleri, şiddetlerini, saat kaçta ve nerede meydana geldiklerini sorgulayabilirler. Peki, bugün deprem oldu mu?

1 OCAK 2021 SON DEPREMLER LİSTESİ

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