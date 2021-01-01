01.01.2021 - 11:31 |
Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta deprem oldu? 1 Ocak 2021 AFAD - Kandilli deprem sorgulama
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son dönemde özellikle Ege'de meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? işte 1 Ocak 2021 son depremler listesi.
Son depremler listesi araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar deprem listesinde meydana gelen depremleri, şiddetlerini, saat kaçta ve nerede meydana geldiklerini sorgulayabilirler. Peki, bugün deprem oldu mu?
1 OCAK 2021 SON DEPREMLER LİSTESİ
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Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.