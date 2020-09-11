Son depremler Kandilli - AFAD | 11 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son depremler listesi yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin derinliklerini ve büyüklüklerini açıklıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? İşte 11 Eylül son depremler...
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. İnternet adresleri üzerinden ulaşılabilen son depremler listesini sizler için derledik. İşte bugün meydana gelen depremler...
11 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER TIKLAYINIZ
YUNANİSTAN'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.