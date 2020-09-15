Son depremler Kandilli - AFAD | 15 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? 15 Eylül deprem oldu mu?

15 EYLÜL SON DEPREMLER

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 02.36'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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