15.09.2020 - 09:12 |
Son depremler Kandilli - AFAD | 15 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 15 Eylül 2020 son depremler listesine göre en son deprem nerede oldu?
Son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? 15 Eylül deprem oldu mu?
15 EYLÜL SON DEPREMLER
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 02.36'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Sokak ortasında kız kavgası! Saçından tutup kafasını kaldırıma vurduİstanbul Esenyurt’ta iki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu. Genç kızların kavgası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.