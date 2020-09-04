Son depremler Kandilli - AFAD | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 4 Eylül 2020?

on depremler listesi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi ve meydana geldikleri bölgeler.

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Rodos Adası'nın güney açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 24,60 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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