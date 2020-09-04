04.09.2020 - 09:32 |
Son depremler Kandilli - AFAD | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 4 Eylül 2020?
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede hissettikleri depremleri sorguluyor. Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listeliyor. Akdeniz'de gece saatlerinde yine deprem meydana geldi. İşte 4 Eylül itibariyle meydana gelen depremler ve şiddetleri...
on depremler listesi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi ve meydana geldikleri bölgeler.
AKDENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Rodos Adası'nın güney açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 24,60 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
DEPREM Mİ OLDU 4 EYLÜL 2020?
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde korona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.