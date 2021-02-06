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06.02.2021 - 09:15 |

Son depremler listesi 6 Şubat AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu?

Son depremler listesi araştırılmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor ve güncelliyor. Vatandaşlar internet üzerinden bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorgulayabiliyorlar. Peki 6 Şubat 2021 bugün deprem oldu mu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika depremler listesi.

Son depremler listesi 6 Şubat AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını son depremler listesine bakarak sorgulayabiliyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri deprem listesinde güncellemeye devam ediyor. Ayrıca deprem haritasına bakarak da depremin hangi bölgede meydana geldiğini kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

6 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

DEPREM HARİTASI

Son depremler listesi 6 Şubat AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu Bugün deprem oldu mu

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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