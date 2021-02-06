Son depremler listesi 6 Şubat AFAD - Kandilli | Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını son depremler listesine bakarak sorgulayabiliyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri deprem listesinde güncellemeye devam ediyor. Ayrıca deprem haritasına bakarak da depremin hangi bölgede meydana geldiğini kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

6 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

DEPREM HARİTASI