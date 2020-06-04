04.06.2020 - 10:16 |
Son depremler listesi | Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi
Deprem mi oldu? sorusu her an yoğun ilgi görebiliyor. Ansızın hissedilen sarsıntılar vatandaşları harekete geçiriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi paylaşılıyor. Vatandaşlar ise nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek için arayışa geçiyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Son dakika haberleri yakından takip edenler, deprem haberleri hakkında da bilgi almak istiyor. Ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Depremin nerede olduğu, deprem şiddeti, deprem enlem ve boylamı paylaşılıyor. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri...
SON DEPREMLER
DEPREM Mİ OLDU?
3 Haziran 2020 günü Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çorum'da ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kızılay görevlisi, kızına sarılacağı günü bekliyorİZMİR'de, koronavirüse karşı mücadelede büyük özveriyle çalışan Kızılay görevlilerinden Erhan Yılmaz (34), bu sıkıntılı dönemde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları aralıksız ulaştırırken, yeni doğan bebeğini ise risk oluşturmamak için uzaktan görüyor. Yılmaz, "Her akşam mutlaka gelip balkondan çocuğumla hasret gideriyorum. İnşallah bu kötü günleri atlattıktan sonra ona doyasıya sarılmanın mutluluğuyla hasret gidereceğim" dedi.