Son depremler listesi | Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi

Son dakika haberleri yakından takip edenler, deprem haberleri hakkında da bilgi almak istiyor. Ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Depremin nerede olduğu, deprem şiddeti, deprem enlem ve boylamı paylaşılıyor. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri...

SON DEPREMLER





DEPREM Mİ OLDU?

3 Haziran 2020 günü Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çorum'da ise 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



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