20.10.2020 - 08:34 |
Son depremler sorgula AFAD - Kandilli Rasathanesi | 20 Ekim deprem mi oldu?
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine göre hangi bölgede, ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem meydana gelmiş sorgulayabiliyorsunuz. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 20 Ekim son depremler listesi.
Son depremler nasıl sorgulanır? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, 20 Ekim 2020 deprem oldu mu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli ve AFAD son depremler listesinden öğrenebilir.
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Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındıBursa'da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapıların koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.