Son depremler sorgula AFAD - Kandilli Rasathanesi | 20 Ekim deprem mi oldu?

Son depremler nasıl sorgulanır? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, 20 Ekim 2020 deprem oldu mu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli ve AFAD son depremler listesinden öğrenebilir.

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