Sonuçlar açıklandı şimdi gözler LGS nakillerinde! Lise 1. nakil başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Bugün lise adayları için büyük gündü. Tercihler bugün açıklanacaktı ve sabahın ilk ışıklarından bu yana tercih sonuçları için nefesler tutulmuştu. MEB saat 09.00'da müjdeli haberi öğrencilere duyurdu. Bu sonuçların hemen ardından istediği okula yerleşemeyen adaylar 1. naskil işlemlerini araştırmaya başladı. Bu böylelikle LGS (lise) 1. nakil başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? soruları gündem oldu.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS BOŞ KONTENJANLAR

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

E-OKUL GİRİŞ

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı