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08.10.2020 - 22:55 | | AA

Son dakika: Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çekmişti! Tabiplik görevinden de açığa alındı

Son dakika haberlere göre, sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.

Son dakika: Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çekmişti! Tabiplik görevinden de açığa alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

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