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05.04.2020 - 13:28 | | İHA

Sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!

Karabük’te sokak ortasında tartışan iki kişi sosyal mesafe yasağına rağmen kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki kişiyi bekçiler güçlükle ayırdı.

Sosyal mesafeyi bırakıp birbirlerine girdiler!

Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe yasağına dahi aldırış etmeden Kemal Güneş Caddesi üzerinde tartışan iki kişi bir anda tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde bulunan iki bekçi şahıslara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Şahıslardan biri ise eline aldığı çöp kovası kapağını fırlattı

Vatandaşların da araya girmesi ile şahıslar güçlükle ayrılarak uzaklaştı.

 

 

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