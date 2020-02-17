MArt ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Sürecin yavaş yavaş sonunda doğru geliniyor. Binlerce öğretmen adayı sözlü sınava girdiler. Mülakatlar hala devam ediyor. Yalnız sözlü sınava girenler şimdi "Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar ne zaman yapılacak?" sorularını soruyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart tarihinde alınırken sonuçlar ise 18 Mart'ta belli olacak.

SÖZLÜ SINAV HAKKINDA

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.