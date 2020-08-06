Sözleşmeli Öğretmenlik atama takvimi | Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri, sonuçları ne zaman?

MEB tarafından yürütülen Sözleşmeli öğretmenlik alım süreci için heyecan devam ediyor. Mülakatlardan sonra atama sürecine geçilen sözleşmeli öğretmenlik alımında atama merakı başladı. Adaylar, atama tercihlerini ne zaman yapacağını ve sonuçları ne zaman öğreneceğini bilmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunda tüm tarihlere yer verdi. İşte merak edilen o günler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 4 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.