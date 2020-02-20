Sözleşmeli öğretmenlik ek atama başvuruları ne zaman? Tarih verildi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nın canlı yayınına katıldı. Eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek." diye belirtti. Bu müjdeli haber sonrası binlerce kişi Sözleşmeli öğretmenlik ek atama başvuruları ne zaman? sorusuna yanıt aradı.

EK ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

20 bin ek atama başvuruları hakkında Bakan Selçuk net bir tarih vermedi. Bakan yayında şu cümleleri sarf etti: Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti.