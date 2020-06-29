Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav (mülakat) tarihleri ne zaman? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atamaları hangi tarihte yapılacak?
1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan başvuru işlemleri sonrasında, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav (mülakat) tarihleri merak konusu oldu. Peki Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adayların mülakatları ne zaman yapılacak, atamalar ne zaman olacak? İşte MEB tarafından alınacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı geçtiğimiz aylarda duyuruldu ardından kılavuz yayımlandı. MEB'in paylaştığı kılavuzda sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerinin açıklanacağı tarihten, atama sonuçlarının tarihine kadar yer verildi. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar, 22 Haziran 2020 günü sınav yerlerini öğrendi. Peki mülakatlar ne zaman başlıyor, atamalar ne zaman olacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Peki atamalar ne zaman?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.