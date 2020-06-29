Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav (mülakat) tarihleri ne zaman? 2020 Sözleşmeli öğretmenlik atamaları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı geçtiğimiz aylarda duyuruldu ardından kılavuz yayımlandı. MEB'in paylaştığı kılavuzda sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerinin açıklanacağı tarihten, atama sonuçlarının tarihine kadar yer verildi. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar, 22 Haziran 2020 günü sınav yerlerini öğrendi. Peki mülakatlar ne zaman başlıyor, atamalar ne zaman olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Peki atamalar ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.





