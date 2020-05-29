Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı?

Spor salonları ne zaman açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kabine toplantısı sonrasında corona virüs kapsamında alınan yeni kararları paylaştı. Peki spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır."