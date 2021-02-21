Stockholm Sendromu Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Stockholm sendromu en iyi şekilde anlayabilmek için bir örnek üzerinden gidilmesinde oldukça fayda vardır. Kısaca Stockholm sendromu rehineciye yardım etmek isteyen ve onu anlayan bir rehine olarak anlamlandırılabilmektedir.



Stockholm Sendromu Nedir?



Stockholm sendromu bir bireyin şiddet yaşamasının ardından bu durumu normalleştirmesi olarak görülebilmektedir. Yani daha çok Stockholm sendromu hayat da kalmak için şiddet veya diğer her türlü davranışın son derece uygun olduğu düşünülmektedir. Birçok yazar ve gazeteci için bu durum oldukça tehlikeli ve birçok zararlı özelliği bulunmaktadır.



Son yılarda Stockholm sendromu yaşayan birey sayısında ciddi bir artış saptandığı düşünülmektedir. Bu durumun temel nedeni küçük yaşlarda yaşanılan bir travmanın sonucu olabileceği düşünülmektedir. Bazı uzman ve araştırmacılara göre ise çevre ve izlenilen diziler de bu durum üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir.



Araştırmalara göre Stockholm sendromu yaşayan bireylerin birçoğu sosyal medya ve diğer platformlarda kendilerini göstermek için biraz daha fazla çapa göstermektedirler. Bu durumun temel nedeni Stockholm sendromu fikrini birçok bireye bildirmek ve birçok bireyi kendi safına çekmeyi başarmaktır.



Örnekleri Nelerdir?



Örnek vermek gerekir ise bir baka soygunu düşünülsün bu durum içinde bulunana rehine bir süre sonra rehineciye karşı ılımlı bir hava esmesi durumu başlamaktadır. Rehinenin hayatı her türlü ihtimale rağmen tehlikededir. Fakat birey yine de rehinecinin haklı bir sebebi olduğunu ve onun bu işi yapmaz ise hayatta kalmayacağını düşünmektedir. Bu durum kısaca Stockholm sendromu olarak bilinir.