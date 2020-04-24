Sude isminin anlamı nedir? Sude ne demek, ne anlamına gelir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında Sude ismi için herhangi bir açıklama bulunmadığı görülmektedir. Buna rağmen Sude isminin çok sayıda ve birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır.

Sude Ne Demek?

Sude, sıfat ve fiil yapı köklerine göre farklı anlamlar üstlenmektedir. Bu kapsamda ismin ilk anlamı “sürmeli, boyalı ve işlemeli” sıfatları taşımaktadır. Diğer anlamıyla da Sude ismi “sürgün edilme” anlamına gelmektedir.

Sude ismine sahip kız çocukları sakin ve durağan tavırlarıyla ilgi çekmeyi başarırlar. Bu kişilerin doğuştan hırslı olduğu ve tutuğunu koparabilen bir yapıda olduğu gözlenmektedir. Ruhsal dünyaları karmakarışıktır, farklı duygularla iç içe yaşarlar. Gücün temsili olarak kabul edilirler ve pes etmekten hiç hoşlanmazlar.

Bu isme sahip kişiler işlerini ağırdan almayı tercih ederler. Sezgisel yönden oldukça gelişmiş, dirayetli, akılcı ve kararlı bir yapıları vardır. Sude ismini taşıyan kişiler genellikle hoş sözlü olurlar.

Sude İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Türkiye’de son zamanlarda oldukça popüler bir şekilde kullanılan Sude ismi, Farsçadan dilimizde geçmiştir. Bu sebeple de Kuran-ı Kerim’de bu sözcük yer almamaktadır. Ancak Türkiye dışında İran ve bazı Arap ülkelerinde kız çocuklarına Sude ismi veriliği gözlemlenmektedir.