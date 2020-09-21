Sular ne zaman gelecek? İSKİ saat duyurdu: Bakırköy ve Maltepe...
Bugün suları kesilen vatandaşlar arayışa geçti. Sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayanlar İSKİ'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile bilgilendi. Bakırköy ve Maltepe hakkında su kesintisi açıklaması yapan İSKİ, suların saat kaçta geleceğini duyurdu. İşte bugün Bakırköy'de saat 16:502de kesilen sular ve Maltepe'de saat 14:18'de kesilen sular hakkında bilinmesi gerekenler...
Gün içinde kesilen sular vatandaşların bazı işlerini engelleyebiliyor. Su ihtiyacı gün içerisinde en çok faydalandığımız gereksinimler arasında bulunuyor. Zaman zaman kesilen sular vatandaşlar harekete geçiriyor. İSKİ'nin resmi sitesinden bilgi almak isteyenler, haberimizin içeriğinden sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını öğrenebilir.Gün içinde kesilen sular vatandaşların bazı işlerini engelleyebiliyor. Su ihtiyacı gün içerisinde en çok faydalandığımız gereksinimler arasında bulunuyor. Zaman zaman kesilen sular vatandaşlar harekete geçiriyor. İSKİ'nin resmi sitesinden bilgi almak isteyenler, haberimizin içeriğinden sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını öğrenebilir.
SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İSKİ'nin yayımladığı bilgilere göre, Bakırköy'de kesilen sular bu gece 23:00'da gelecek. Maltepe'de kesilen sular bu gece 02:00'da gelecek.
İlçe: Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2020 16:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2020 14:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Yalı Mah,İdealtepe Mah,Çınar Mah,Feyzullah Mah,Altıntepe Mah,Altayçeşme Mah,Cevizli Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ayedaş Çalışması Nedenı 400 Lük Boru Kırığından Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır
Başlama Tarihi : 21.09.2020 17:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.