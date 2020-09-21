Sular ne zaman gelecek? İSKİ saat duyurdu: Bakırköy ve Maltepe...

Gün içinde kesilen sular vatandaşların bazı işlerini engelleyebiliyor. Su ihtiyacı gün içerisinde en çok faydalandığımız gereksinimler arasında bulunuyor. Zaman zaman kesilen sular vatandaşlar harekete geçiriyor. İSKİ'nin resmi sitesinden bilgi almak isteyenler, haberimizin içeriğinden sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını öğrenebilir.Gün içinde kesilen sular vatandaşların bazı işlerini engelleyebiliyor. Su ihtiyacı gün içerisinde en çok faydalandığımız gereksinimler arasında bulunuyor. Zaman zaman kesilen sular vatandaşlar harekete geçiriyor. İSKİ'nin resmi sitesinden bilgi almak isteyenler, haberimizin içeriğinden sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını öğrenebilir.





SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı bilgilere göre, Bakırköy'de kesilen sular bu gece 23:00'da gelecek. Maltepe'de kesilen sular bu gece 02:00'da gelecek.

İlçe: Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 16:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah,Altayçeşme Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.09.2020 14:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Yalı Mah,İdealtepe Mah,Çınar Mah,Feyzullah Mah,Altıntepe Mah,Altayçeşme Mah,Cevizli Mah,Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ayedaş Çalışması Nedenı 400 Lük Boru Kırığından Dolayı Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır

Başlama Tarihi : 21.09.2020 17:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2020 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.