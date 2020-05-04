Süleymaniye, Erbil’le yolunu ayırmak istiyor

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran’ın (Değişim Hareketi) çoğunluğu oluşturduğu Süleymaniye İl Meclisi’nde Süleymaniye ve Halepçe merkezli yerinde yönetim için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.





İl Meclisi’nde ademi merkeziyetçi proje 2017 yılında kabul edilerek kentin idari ve mali olarak yerinde yönetimini onaylamıştı. İl Meclisi, geçtiğimiz 23 Nisan’da ise vilayetin gelir ve giderlerinin incelenmesini, kentin maliye yetkisinin valiliğe devredilmesini talep etmişti. İl meclisindeki Kürdistan Demokrat Partili (KDP) üyeler ise oturumu boykot etmişti.Süleymaniye İl Meclisi Başkanı Azad Muhammed Emin, öz yönetime ilişkin çeşitli Kürt medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, ademi merkeziyetçi proje taslağının hazırlanması için bir komisyon oluşturulmasına karar verdiklerini söyledi.



Bölge yönetiminde söz sahibi olan KDP ise ademi merkeziyetçilik ve yetkilerin dağıtılması meselesinin tamamıyla Başbakanlığın sorumluluğunda ve hükümet programının bir parçası olduğunu öne sürerek, sistemin uygulanmasına karşı çıkıyor. Başbakanı Mesrur Barzani adına yapılan açıklamada, bölgedeki statünü korunacağı ve her türlü ,ki başlı yönetim girişimlerine karşı durulacağı belirtildi.