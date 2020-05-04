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04.05.2020 - 09:45 | | DHA

Sultangazi TEM'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Sultangazi'de çekilen iki farklı görüntü bu kadarına 'pes' dedirtti. Sultangazi, Tem Otoyolu yan yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşları ufak çocuklar hızlı giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi TEM'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada

Olay Sultangazi, TEM Otoyolu Metris Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç çocuk karşıdan karşıya geçmek isterken canlarını tehlikeye attı. Hızlı giden araçlara aldırış etmeyen çocuklardan biri karşıya geçerken yolun ortasında oynadığı görüldü. Seyir halindeki bazı sürücüler de yola atlayan çocukları görünce şaşkınlık yaşadılar. Herhangi bir kaza yaşanmadan karşıya geçen çocuklar bir süre sonra gözden kayboldular.

YOL ORTASINDA SPOR

Trafiğin işlek olduğu Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda cep telefonu ile çekilen görüntüde iki kişinin akan trafiğe rağmen spor yaptığı görülüyor. Akan trafiğe rağmen spor yapan iki kişi, hızlı giden araçlara aldırış etmedi.

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