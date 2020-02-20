Süper Loto ne kadar ikramiye veriyor, çekiliş saat kaçta? 20 Şubat Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da geçtiğimiz hafta altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 2.090.272,65 TL'de bu hafta gerçekleştirilecek olan çekilişe devretmişti. Süper Loto 'de hafta boyunca gerçekleştirilen oyunlar ile birlikte bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişte büyük ikramiye tutarının 4 milyona yaklaşması bekleniyor.

Süper Loto 643. hafta çekilişinde 5 bilen 54 kişi 8.765,65 TL, 4 bilen 3.066 kişi 167,95 TL ve son olarak 3 bilen 62.707 kişi 13,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ