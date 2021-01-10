Süper Loto sonuçları açıklandı! 10 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 28 milyon 302 bin 55 TL. 10 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -10-24-27-33-35-40- oldu. İşte, 10 Ocak Süper Loto sonuçları...

10 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 kişi ise 17.879,90 TL kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.

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