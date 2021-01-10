Süper Loto sonuçları açıklandı! 10 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 28 milyon 302 bin 55 TL. Süper Loto nasıl oynanır, 10 Ocak Süper Loto büyük ikramiye devretti mi?
Süper Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 28 milyon 302 bin 55 TL. 10 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -10-24-27-33-35-40- oldu. İşte, 10 Ocak Süper Loto sonuçları...
10 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
10 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 12 kişi ise 17.879,90 TL kazandı.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.