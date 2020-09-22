MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte sonuç sayfası
ABONE OL
22.09.2020 - 23:16 |

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte sonuç sayfası

Süper Loto sonuçları açıklandı. 22 Eylül 2020 Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulama ekranına erişmek isteyen vatandaşlar için Süper Loto sonuçları sayfasını haberimize ekledik. Süper Loto'da bu hafta 22 milyon 225 bin 615 TL devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte sonuç sayfası

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun bu hafta ilk çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleşti. Süper Loto oynayarak şansını deneyenler için Süper Loto sonuçlarını haberimize yazdık. Artık hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanabilen Süper Loto çekilişi büyük ilgi görüyor. İşte 22 eylül 2020 salı gününe ait Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EYLÜL

Süper Loto sonuçları açıklandı İşte sonuç sayfası

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA

22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇ DETAYLARI

Süper Loto sonuçları açıklandı İşte sonuç sayfası

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, BM'de İsrail'in temsilcisine salonu terk ettirdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında Filistin konusunda İsrail'e yönelik ifadeleri, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a salonu terk ettirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası

Corona virüs karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Son dakika! 23 yıl sonra yeniden: Ve geldi

Son dakika! 23 yıl sonra yeniden: Ve geldi

Sıradaki Haber