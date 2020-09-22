Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte sonuç sayfası

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'nun bu hafta ilk çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleşti. Süper Loto oynayarak şansını deneyenler için Süper Loto sonuçlarını haberimize yazdık. Artık hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanabilen Süper Loto çekilişi büyük ilgi görüyor. İşte 22 eylül 2020 salı gününe ait Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EYLÜL





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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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22 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇ DETAYLARI



