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01.04.2020 - 15:49 |

Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan'ın yaşı ve boyu kaç? İşte biyografisi

Survivor 2020 yarışmacılarının özel yaşamı merak edilmeye devam ediyor. her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor yarışmacıları birbirinden hırslı. İzleyiciler ise yarışmacıların hangi sporla ilglendiğini, yaşını, nereli olduğunu öğrenmek istiyor. Bu isimlerden biri de Berkan Karabulut. İşte survivor Berkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor Berkan'ın yaşı ve boyu...

Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan'ın yaşı ve boyu kaç? İşte biyografisi

Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele eden Survivor Berkan Karabulut'un hayatı merak konusu oldu. Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

Kubilay Gülbek'le 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek bu hafta, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran corona virüs hakkında yalnış bilinen doğrular ve doğru bilinen yanlışları anlattı.
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