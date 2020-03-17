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17.03.2020 - 15:39 |

Survivor Perviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da heyecan devam ederken yarışmacıların biyografileri hala araştırılıyor. Azeri Perviz Abdullayev de bu isimlerin başında geliyor. Başarılı yarışmacının hakkında bilgi almak isteyenler, Survivor Perviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında ve nereli? siye soruyor.

Survivor Perviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Perviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusu zaman zaman Survivor izleyicileri tarafından sorulmaya demab ediyor. İşte azeri yarışmacı hakkındaki detaylı bilgiler...

Parviz ABDULLAYEV

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

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