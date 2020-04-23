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23.04.2020 - 00:31 |

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (22 Nisan) Survivor'da sembol oyununu kim, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 60. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (22 Nisan) Survivor'da sembol oyununu kim, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 22 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

22 Nisan 2020 tarihli Survivor 60. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Ersin, kadınlarda Nisa kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 3-2 skoruyla Acun Medya oldu.

 

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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