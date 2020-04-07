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07.04.2020 - 23:58 |

Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 39. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bu akşam tüm eleme adayları açıklandı ve veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'a bu hafta kim elendi? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor'da kim elendi? (7 Nisan) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen isim kim? - Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda etti? 

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu haftanın eleme adayları Parviz, Mert ve Ersin oldu. Elenen isim ise Parviz oldu...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla WhatsApp'tan mesajlaşma hakkı kazandılar...


 

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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