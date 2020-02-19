Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı: İşte elenen isim ve eleme adayları! - Survivor'da şok 2 diskalifiye

Survivor'da ilk eleme gecesi bu akşam yaşanıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışmada ilk haftadan kimin adaya veda edeceği merak konusu. Peki günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları belli oldu mu?



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?



İlk ada konseyinde en fazla oyu alan isim Fatma olarak açıklandı. Fatma’nın rakipleri ise akşam saatlerinde belli oldu ve bu akşamın ilk eleme adayını en çok oyu alan Ceyhun belirledi ve bu isim Makbule oldu. Ceyhun'dan sonra en çok oy alan Cemal Can ise 3. eleme adayını belirledi ve bu isim Evrim oldu.



Fatma, Makbule ve Evrim arasından en az oyu alan yarışmacı ise programa veda edecek.



SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?



Survivor'a ilk haftadan veda eden isim Makbule oldu...

ÜNLÜLER TAKIMI İÇİN KÖTÜ GELİŞME



Sakatlıkların devam ettiği programda ada şartları yarışmacıları oldukça zorlayacak. Öte yandan Acun Ilıcalı ünlüler takımını ilgilendiren kötü gelişmeyi bu akşam açıkladı ve ünlü basketbolcu Şaziye İvegin'in diz sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye olduğunu açıkladı.



Ayrıca Uğur Pektaş da sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edildi.