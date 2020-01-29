Taksici yol kesip denetleme yaptı!

İstanbul Esenyurt’ta bir taksicinin turizm şirketine hizmet veren minibüsün önünü kesip polis gibi evrak incelemesi yapması tartışma yarattı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası E.G. isimli taksici gözaltına alındı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 1360 lira para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

Esenyurt Crown de Lux otel önünde önceki gün saat 11.00 sıralarında yaşanan ve mağdur minibüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, taksicilik yapan E.G. bir turizm şirketinde çalışan ve Beylikdüzü’nden aldığı müşteriyi Sapanca’ya götüren M.A.A. isimli minibüs şoförünün önünü kesti. M.A.A.’dan evraklarını isteyen taksici E.G. ve yanındakiler, M.A.A.’nın kendilerini kameraya çektiğini fark edince önce cep telefonunu almaya çalıştı, başaramayınca A.’yı darp edip olay yerinden uzaklaştı. Minibüs şoförü A.’nın görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen il trafik ekipleri taksici E.G.’yi dün ikametinde yakalayıp gözaltına aldı. Trafik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Esenyurt Polis Merkezi’ne sevk edilen taksici E.G.’nin 100 puan cezayı doldurduğu için ehliyetine el konuldu. Ayrıca ilgili kanun gereği 1360 lira para cezası uygulandı.

Plaka ruhsatı iptal

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de taksici E.G.’nin kullandığı 34 TCA 95 plakalı taksinin çalışma ruhsatını süresiz iptal etti. Olayın mağduru olan ve şehir dışında bulunan minibüs şoförünün yarın İstanbul’a gelerek taksici E.G. hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, E.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirlendi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bu hareketler tamamen yanlış. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Taksicinin belge sorma yetkisi yoktur. Yapan arkadaş hakkında puan cezası yazılacak ve araç hakkında da TUDES üzerinden yaptırım uygulanacak. Bu tarz kişilerin men edilmesini biz de istiyoruz” diye konuştu.

‘SÜRÜCÜNÜN VE ARACIN İZİN BELGESİ ASKIYA ALINDI’

Olayla ilgili inceleme başlatan İBB, “Yapılan incelemelerde araç plakasının 34 TCA 95 olduğu ve ilgili araç şoförünün sisteme kayıtlı Emre Güngör olduğu tespit edilmiştir. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı bu tespitler sonucunda; Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) 10. maddesi (kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunması durumunda) gereği bahsi geçen şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ve ilgili taksinin izin belgesi 30 gün askıya alınmıştır” açıklamasında bulundu.