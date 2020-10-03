03.10.2020 - 15:38 | | DHA
Taksim'de dronlu denetim yapıldı
Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi yapıldı. Dronların kullanıldığı denetimde mlaskesiz gezenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile destek verdi.
Maskesiz gezenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırken Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne gelen kalabalık turist grubu sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.
Turist rehberi çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterirken, polis gurubun sosyal mesafeye kuralına uymaları gerektiğini vurguladı. Denetimlerin süreceği belirtildi.
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