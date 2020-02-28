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28.02.2020 - 11:17 | | DHA

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakayı ele verdi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, ellerindeki tarihi eserlere müşteri arayan O.Ö., jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakayı ele verdi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Eskihisar Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarma, şüphelinin O.Ö. olduğunu belirledi.

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakayı ele verdi

Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak, gözaltına alınırken, evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

 

 

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