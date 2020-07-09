09.07.2020 - 12:27 |
Taşkısığı nerede? Son dakika patlama olan Sakarya Taşkısığı ile ilgili detaylar...
Taşkısığı'nda bir patlama oldu. Son dakika gelen bir habere göre, Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde gerçekleşen patlama sonrasında ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Taşkısığı'nın nerede olduğu ise araştırılmaya başlandı. İşte Taşkısığı bölgesi ile ilgili detaylar...
Gelen bir son dakika haberine göre Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama oldu. Gündemde Taşkısığı bölgesi ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Peki Taşkısığı bölgesi nerede? İşte haritadaki yeri...
TAŞKISIĞI NEREDE?
Taşkısığı,Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 10 km uzaklıktadır.
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 31 Ağustos'ta okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok' dedi.