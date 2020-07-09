Taşkısığı nerede? Son dakika patlama olan Sakarya Taşkısığı ile ilgili detaylar...

Gelen bir son dakika haberine göre Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama oldu. Gündemde Taşkısığı bölgesi ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Peki Taşkısığı bölgesi nerede? İşte haritadaki yeri...

TAŞKISIĞI NEREDE?

Taşkısığı,Sakarya ilinin Adapazarı ilçesine bağlı bir mahalledir. Sakarya il merkezine 10 km uzaklıktadır.