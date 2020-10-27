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27.10.2020 - 00:22 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladıHatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı.
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