TBMM Başkanı Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir

TBMM Başkanı Şentop Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir" ifadesini kullandı.