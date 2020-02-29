TDK'ye göre hangi üniversitenin kısaltması KÜ değildir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

TDK'ye göre hangi üniversitenin kısaltması KÜ değildir?



Kırklareli Üniversitesi (KKÜ)































