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31.03.2020 - 09:47 | | İHA

Tekirdağ'da sahil corona salgını nedeniyle yürüyüşe kapatıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında Tekirdağ İl İdare Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda sahil bandını şerit çekerek yürüyüşe kapattı.

Tekirdağ'da sahil corona salgını nedeniyle yürüyüşe kapatıldı

Tekirdağ İl İdare Kurulunun 28 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan “28 Mart 2020 tarihinden itibaren Tekirdağ genelinde sahil bantları, orman, mesire ve ören yerleri, göl, gölet ve piknik alanlarında, açık spor alanları ve park vb. yerlerde piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin yapılması yasaklanmıştır” kararı doğrultusunda harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil yürüyüş yolunun giriş noktalarına şeritler çekti.

Alınan tedbirler sonrası sahile giriş ve çıkışlar tamamen kapatılırken, vatandaşlardan kurallara uymaları, mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları istendi.

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