MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı
ABONE OL
08.01.2021 - 10:15 | | DHA

Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı

Trabzon’un Araklı ilçesinde tekne taşıyan çekici, Karadeniz Sahil Yolu'nda tünele sıkıştı. Karayolunda trafik kilitlenirken, çekici ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı

Sürmene ilçesindeki tersanede yapılan 5,5 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki balıkçı teknesi, yüklendiği çekici ile Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Çekici yaklaşık 15 kilometre yol aldıktan sonra Araklı tüneli girişine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak, çekicinin geri çıkmasını sağladı. Bu sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kilitlendi. Sürücüler karayolundaki tekneyi şaşkın bakışlarla seyretti. Yol kenarına alınan çekicinin üzerindeki teknenin üst aparatları kesilerek kaldırıldı.

Tekneyi taşıyan çekici, daha sonra yoluna devam etti.

 

Kocaeli'de park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulunduKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu. Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Değeri 1 milyon 234 bin TL! Farkına varsalar götürürlerdi

Değeri 1 milyon 234 bin TL! Farkına varsalar götürürlerdi

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet