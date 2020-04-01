Temel İhtiyaç Desteği başvuru ekranı! 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru şartları neler, kimler alabilir?

Temel İhtiyaç Desteği başvuru ekranı aranan konular arasında yer alıyor. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi uygulamasını sunuyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredi uygulamasının 6 ayı ise ödemesiz dönem olarak yer alıyor. Kredi başvurusu 1 Nisan 2020 tarihinde başladı. İşte Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru ekranı ve şartları...

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

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VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SMS ile başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." dedi.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL