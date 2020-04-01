Temel İhtiyaç Desteği başvuru ekranı! 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru şartları neler, kimler alabilir?
Temel İhtiyaç Desteği başvuruları bugün başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği kredisinde 10 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. Temel İhtiyaç Destek kredisine SMS ile başvuru yapılabiliyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Temel İhtiyaç Desteğikredi başvuru ekranı...
Temel İhtiyaç Desteği başvuru ekranı aranan konular arasında yer alıyor. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi uygulamasını sunuyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredi uygulamasının 6 ayı ise ödemesiz dönem olarak yer alıyor. Kredi başvurusu 1 Nisan 2020 tarihinde başladı. İşte Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru ekranı ve şartları...
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.
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VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SMS ile başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.
Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMA YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." dedi.
ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ
Kredi Tutarı: 10.000
Toplam Vade:36 AY
Ödemesiz Dönem: 6 ay
Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL
Kredi Tutarı: 7.500
Toplam Vade:36 AY
Ödemesiz Dönem: 6 ay
Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL
Kredi Tutarı: 5.000
Toplam Vade:36 AY
Ödemesiz Dönem: 6 ay
Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL