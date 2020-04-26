Temel ihtiyaç Desteği kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Temel İhtiyaç Desteği kredileri vatandaşlara büyük bir imkan sağladı. Binlerce vatandaş Ziraat, Vakıfbank, Halkbank'tan 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği temin ettiler. Hala başvuru yapmayanlar ise başvuru işlemleri için bilgi almaya çalışıyor. Yakın zamanda başvuru yapanlar ise sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından öğreniliyor. SMS ile de bilgilendirme yapılabiliyor.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUSU HANGİ EKRAN ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ VADE, TAKSİT TUTARI VE GERİ ÖDENECEK TOPLAM RAKAM?

Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında 10.000 TL kredi kullanan vatandaşlar krediye hak kazandıkları takdirde ilk 6 ay içerisinde ödeme yapmayacak. Sonraki 30 ay boyunca 376 TL taksitler halinde ödeme yapacak. 7.500 TL kredi kullanan vatandaşlar ise 6 ay ödemesiz geçen sürecin ardından 30 ay boyunca 282 TL ödeme yapacak. 5 bin TL kredi hakkı kazanan vatandaşlar ise 6 ay sürecek olan ödemesiz dönemin ardından 188 TL ödeyecek. 3.000 TL almaya hak kazanan vatandaşlar ise aylık 113 lira taksit ödemesi yapacak.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI